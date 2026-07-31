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Banda News: 25 अगस्त को गांवों एवं नगर निकायों में 763 हरिशंकरी पौध होंगे रोपित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें 25 अगस्त को 763 हरिशंकरी पौधों के रोपण के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। जनसहभागिता से इस अभियान को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

Banda News: 25 अगस्त को गांवों एवं नगर निकायों में 763 हरिशंकरी पौध होंगे रोपित

Banda News: बांदा। आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से आगामी 25 अगस्त को जनपद के सभी ग्रामों एवं नगर निकायों के वार्डों में 763 हरिशंकरी पौध समूहों के रोपण हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इस अभियान को जनसहभागिता के माध्यम से व्यापक स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में , लोक भारती के सह संगठन मंत्री गोपाल उपाध्याय , जिलाधिकारी बांदा अमित आसेरी, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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