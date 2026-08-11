Banda News: दीक्षांत : 250 को प्रदान की जाएंगी उपाधियां

Banda News: बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि का 12वां दीक्षांत समारोह 12 अगस्त को होगा। मुख्य अतिथि डॉ. वी.वी. सनमते होंगे, जहां 250 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। समारोह में एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन और 6 से 10 अगस्त तक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

दीक्षांत : 250 को प्रदान की जाएंगी उपाधियां

Banda News: बांदा, संवाददाता। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के 12वें दीक्षांत समारोह को लेकर सोमवार को कुलपति प्रो एस.वी.एस राजू व कुलसचिव प्रो. सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। कहा कि विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह 12 अगस्त को आयोजित किया जायेगा। यह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी सुधीर एम बोबड़े की अध्यक्षता में संपन्न होगा। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात कृषि प्रसार वैज्ञानिक एवं पूर्व कृषि सलाहकार, योजना आयोग डॉ. वी.वी. सनमते उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत में 250 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जायेंगी। इसमें कृषि, उद्यान, वानिकी व सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालयों के 187 स्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। 37 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों व 26 पीएचडी शोधार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। इस वर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों में मेरिट में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले स्नातकों को 07 स्वर्ण, 06 रजत व 05 कांस्य पदक दिए जाएंगे। बी.एस.सी. (ऑनर्स) कृषि की छात्रा अनुष्का सिंह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक मिलेगा.

दीक्षांत समारोह में प्रस्तावित कार्यक्रम 12वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया जायेगा। प्रदेश में 03 से 06 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए, जिले की 100 आंगनवाड़ी केंद्रों को किट प्रदान की जाएगी.

दीक्षाोत्सव में 200 छात्र-छात्राओं ने किया प्रतिभाग विश्वविद्यालय में 6 से 10 अगस्त तक दीक्षाोत्सव के तहत सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं हुईं, जिनमें 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। पांच ग्रामों के विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच कहानी कथन, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं कराई गईं। कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के वर्गों में आयोजित हुईं.

बीवीएससी पाठ्यक्रम के लिए मिली अनुमति विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में इस वर्ष से बीवीएससी पाठ्यक्रम शुरू होगा। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद से अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय के मुताबिक इस वर्ष स्नातक और परास्नातक के 110 छात्र-छात्राओं को सरकारी, गैर सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार मिला है। विश्वविद्यालय को आईआईआरएफ-2025-26 की कृषि एवं औद्योगिकी शिक्षा श्रेणी में देश में 39वां स्थान मिला है। इस वर्ष 18 छात्रों ने देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया। बुंदेलखंड में शुष्क खेती को बढ़ावा देने के लिए इकरीसेट, हैदराबाद के साथ शोध समझौता किया गया है। विश्वविद्यालय को विभिन्न संस्थाओं से 19.69 करोड़ रुपये की 14 शोध एवं विकास परियोजनाएं मिली हैं। गत एक वर्ष में नौ पेटेंट प्रकाशित और एक कॉपीराइट प्राप्त हुआ.