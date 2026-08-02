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Banda News: सावन के सोमवार और कांवड़ यात्रा पर तीन दिन भारी वाहनों पर प्रतिबंध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा। सावन के सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जनपद में विशेष यातायात

Banda News: सावन के सोमवार और कांवड़ यात्रा पर तीन दिन भारी वाहनों पर प्रतिबंध

Banda News: बांदा। सावन के सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने जनपद में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है और आमजन से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। ट्रैफिक सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि चित्रकूट की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बांदा-अतर्रा-बदौसा-चित्रकूट मार्ग, जो कांवड़ यात्रा मार्ग घोषित किया गया है। इस पर शनिवार, रविवार और सोमवार को दिन-रात भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। बांदा से चित्रकूट जाने वाले वाहन चालक बांदा-बिसंडा-पहाड़ी मार्ग अथवा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उपयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।

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वहीं, बांदा-बबेरू-फतेहपुर, बांदा-चिल्ला-चौडगरा, बांदा-महोबा और बांदा-नरैनी-कालिंजर सहित अन्य सभी प्रमुख मार्ग सामान्य दिनों की तरह सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुले रहेंगे। कांवड़ यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे केवल निर्धारित बांदा-अतर्रा-बदौसा कांवड़ यात्रा मार्ग का ही उपयोग करें। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर अनावश्यक आवागमन से बचें। वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें।

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