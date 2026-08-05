Banda News: बबेरू विधायक ने सदन में उठाया बाईपास का मुद्दा
Banda News: बबेरू विधानसभा के सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए कहा कि कस्बे में जाम एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे एम्बुलेंस भी जाम में फंस रही हैं। उन्होंने बबेरू में रिंग रोड बाईपास के निर्माण की मांग की है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।
Banda News: बबेरू। मानसून सत्र में बबेरू विधानसभा से सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बबेरू के बबेरू कस्बे में जाम की समस्या सभी जनमानस के लिए विकराल समस्या है कई कई घंटों जाम लगा रहता है। कई बार घंटो एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही जिससे मरीज की जान भी जा चुकी है, हालांकि प्रशासन द्वारा बबेरू कस्बे के पांच रोडो के चौराहे का सुंदरीकरण करने के नाम पर कस्बा निवासी व्यापारियों को बेघर कर क्रूर कार्यवाही की जा रही है। बबेरू चौराहे का सुंदरीकरण करने के बाद भी जाम की समस्या से निजात नही दिलाई जा सकती है।
जाम की समस्या का समाधान बबेरू कस्बे के चारो ओर रिंग रोड बाईपास का निर्माण कराए जाने से ही होगा। सदन में विधानसभा अध्यक्ष व सरकार से पुरजोर मांग है कि बबेरू में भीषण जाम की समस्या को देखते हुए रिंग रोड बाईपास का निर्माण कराया जाए। बबेरू के रयान गांव में बने राजकीय पालीटेक्निक कालेज में 700 मीटर सीसी रोड बनाने के लिए भी सदन को अवगत कराया।
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