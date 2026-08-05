Banda News: ऑटो पलटने से युवक की मौत, हत्या का आरोप

Banda News: बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र के पुनाहुर सिक्स लेन के पास आटो पलट गया। इसमें सवार आटो चालक की मौत हो गई।मौत की खबर मिलते ही घरवालो में कोहराम मच गया। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिसंडा थाना क्षेत्र के कहिया पुरवा के पंचचवटी मोहल्ला निवासी छोटा भाई राजबहादुर ने बताया कि उसका 40वर्षीय बड़ा भाई राजाभइया पुत्र बिसराज आटो चलाता था। वह मंगलवार को आटो में सवारी लेकर अतर्रा गया था। सवारी बैठाने को लेकर उसका साथी आटो चालको से विवाद गया था।

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनो पक्षो में मारपीट भी हुई थी। किसी तहर समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वह शाम को आटो में सवारी लेकर बिसंडा जा रहा था। राजबहादुर ने आरोप लगाया कि वह पुनाहुर सिक्स लाइन के पास पीछे से आए आटो चालको ने उसकी आटो में टक्कर मार दिया। जिससे आटो आनियंत्रित होकर पलट गई। आटो पलटने के बाद सभी लोगो ने उसे बेरहमी से पीटा। बताया कि उसका पैर टूट गया है। सीने में छिलने के निशान शरीर के कई हिस्सो में चोट के निशान थे। उसे उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी अंजना के अलावा तीन पुत्र दो पुत्री छोड़ गया है। बिसंडा थाना प्रभारी सीपी तिवारी का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।