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Banda News: अटल विद्यालय व छात्रावास में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में अचल आवासीय विद्यालय में पिछले महीने 30 छात्र-छात्राएं बीमार हो गईं। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा और भोजन के तरीके पर सख्त कदम उठाए हैं। मंडलायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक करके बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक, सुरक्षित भोजन प्रणाली और विद्यालय में सफाई पर ध्यान देने की बात कही।

Banda News: अटल विद्यालय व छात्रावास में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक

Banda News: बांदा। श्रम विभाग के संचालित अटल आवासीय विद्यालय अछरौड़ में पिछले माह 30 छात्र-छात्राओं की बीमारी के बाद शासन-प्रशासन अलर्ट मोड में है। सोमवार को मंडलायुक्त ने विद्यालय में भोजन, सुरक्षा व सफाई आदि को लेकर प्रधानाचार्य और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में बिना कोई अनुमति कोई बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाएं। बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार ही भोजन दें और रसोई के कर्मचारियों की स्वच्छता जरूर चेक करते रहें। मंडलायुक्त अजीत कुमार, एडीएम मदन मोहन वर्मा व श्रम उपायुक्त ने प्रधानाचार्य सहित मंडलीय अनुश्रवण समिति के सभी नामित सदस्यों के साथ विद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की।

आयुक्त ने विद्यालय की प्रगति, उपलब्धियों एवं जरूरतों की समीक्षा की। बच्चों के हित में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर सहमति दी। विद्यालय में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, जनरेटर, नियमित चिकित्सक, आरओ प्लांट, छात्र-छात्राओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं व जरूरी संसाधनों की उपलब्धता को लेकर चर्चा की। कहा कि यहां पर महिला एवं पुरुष सुरक्षा गार्डों की समुचित व्यवस्था हो। बालिका छात्रावास की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बिना अनुमति कोई भी बाहरी व्यक्ति छात्रावास अथवा विद्यालय परिसर में प्रवेश न करे। भोजनालय, रसोईघर एवं शौचालयों की नियमित साफ-सफाई कराएं। मच्छरों एवं जलजनित रोगों से बचाव पर गंभीरता दिखाएं।

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