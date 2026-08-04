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Banda News: डीएम के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के कनवारा गांव के निवासी सियाराम वाजपेयी ने आरोप लगाया कि 20 जून को चुनूबाद के चार भाइयों ने उसके खेत में किए गए सीमांकन के पत्थरों को उखाड़ दिया और विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की, परंतु डीएम के आदेश पर कार्रवाई के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Banda News: डीएम के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

Banda News: बांदा। नगर कोतवाली के कनवारा गांव निवासी सियाराम वाजपेयी पुत्र रामतीरथ का आरोप है कि उसने पिछले वर्ष सीमांकन कराकर खेत में पथरगडी कराई गई थी। 20 जून को गांव के ही चुनूबाद के पुत्र दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, संतराम व शालिगराम मिश्रा ने एकराय होकर सीमांकन के पत्थर ट्रैक्टर से उखाड़ फेंके। मना करने पर मारपीट की और हत्या की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। डीएम के आदेश पर पुलिस ने चार भाइयों समेत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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