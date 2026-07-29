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Banda News: तीन वर्षीय मासूम के साथ छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: पैलानी के एक गांव में तीन वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रामप्रकाश कुशवाहा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है।

Banda News: तीन वर्षीय मासूम के साथ छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

Banda News: पैलानी। थाना पैलानी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गलत नियत से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी सूचना में बताया कि मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे उनके घर पर आरोपी ने उनकी 3 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ गलत नियत से हाथ फेरने और छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पिता ने अगले दिन बुधवार की भोर में करीब 3:51 बजे थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पैलानी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव निवासी आरोपी 34 वर्षीय रामप्रकाश कुशवाहा उर्फ नंगू के खिलाफ छेड़खानी, पाक्सो एक्ट की धारा 9/10 के तहत समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पैलानी थाना प्रभारी राम मोहन का कहना है कि आरोपी और बच्ची के पिता आपस में परिचित हैं। मंगलवार की बच्ची के पिता के घर मछली बनी थी। इस दौरान आरोपी का कहना है कि बच्ची को सुला रहा था, जबकि परिजनों का कहना है कि छेड़खानी की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक प्रेमचन्द सरोज को सौंपी गई है।

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