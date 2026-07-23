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Banda News: अधिवक्ता पुत्र के साथ मारपीट, एक माह में लिखी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में अधिवक्ता के बेटे अनुराग को 12 लोगों ने घेरकर बेरहमी से पीटा, मोबाइल तोड़ा। पुलिस ने शुरुआती तहरीर पर रिपोर्ट नहीं लिखी। एक माह बाद उच्चाधिकारियों के दखल पर नामजद व 11 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला तुलसीनगर का है।

Banda News: अधिवक्ता पुत्र के साथ मारपीट, एक माह में लिखी रिपोर्ट

Banda News: बांदा। अधिवक्ता के बेटे को दो कार सवार 12 लोगों ने घेरकर बेरहमी से पीटा और उसका मोबाइल तोड़ दिया। अधिवक्ता ने नगर कोतवाली में तहरीर दी, पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। चार बार एसपी को भी प्रार्थना पत्र दिया, पर कार्रवाई नहीं हुई। उच्चाधिकारियों के दखल पर एक माह बाद एक नामजद व 11 अज्ञात हमलवों के खिलाफ दंगा, मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। नगर कोतवाली के बिजलीखेड़ा मोहल्ला निवासी अधिवक्ता शोभेलाल प्रजापति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 जून को सुबह चार बजे तुलसीनगर घूमने गया था। तभी दो कार में बैठे 12 लोगों ने शराब के नशे में बेटे अनुराग पर जानलेवा हमला कर दिया।

उसे गले की सोने की चैन कहीं टूटकर व दो हजार रुपये गिर गए। मोबाइल भी तोड़ दिया। मारपीट में बेटे के कपड़े फट गए और गंभीर चोटें आईं। गुहार लगाने पर सभासद पप्पू प्रजापति व अन्य लोग आए। तब हमलावर धमकाते हुए भाग निकले। हमलावरों में एक सनी बंटा को पहचान लिया। पुलिस ने मौके पर जांच की। कोतवाली व एसपी के यहां तहरीर व प्रार्थनापत्र दिया पर रिपोर्ट नहीं लिखी। उच्चाधिकारियों के दखल पर बुधवार को पुलिस ने सनी बंटा समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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