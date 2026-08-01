Banda News: दो पक्षों में हुए बवाल पर फायरिंग का आरोप, 16 पर मुकदमा

Banda News: बांदा, संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को तिंदवारी रोड स्थित एक स्कूल के पास दो पक्षों में हुए बवाल के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर नामजद व अज्ञात समेत 16 के खिलाफ क्रास केस दर्ज किया है। शशांक शेखर सिंह ने शेखर शर्मा, कार चालक पर तीन स्कूली छात्र-छात्राओं को दस लोगों के साथ बेरहमी से पीटने और राइफिल से फायरिंग करने कर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। वहीं शेखर शर्मा ने चार अज्ञात लोगों पर प्राण घातक हमला करने आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर कोतवाली के आवास विकास मोहल्ला निवासी शशांक शेखर सिंह ने पुलिस को तहरीर में सपा शेखर शर्मा व उसके चालक समेत 10 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बताया कि शुक्रवार को बेटी ओजस्वी शेखर तिंदवारी रोड स्थित सेंटमैरी स्कूल पढ़ने गई थी। दोपहर में भतीजा शाश्वत पुत्र जयराम सिंह तथा भांजा ईशू पुत्र अशोक सिंह भी साथ थे। दोपहर में वह ओजस्वी को लेकर स्कूल के बाहर आए। एक चारपहिया के चालक ने ओजस्वी के पैर में लापरवाही से गाड़ी चढ़ा दी। ईशू ने विरोध किया तो कार सवार लोगों ने गाली-गलौज की। फिर से ओजस्वी पर कार चढ़ाते हुए आगे बढ़ा दी। शाश्वत अपनी स्कार्पियो से बच्चों को बैठाकर घर आने लगा तो छोटे बाईपास में अपने हाते के पास रोक लिया और गाड़ी से खींचकर सभी को बुरी तरह कुल्हाड़ी व डंडों से गुंडों ने पीटा। बच्चे जान बचाकर वहां से भागे तो पीछा करते हुए चमरौडी तिराहे पर शेखर शर्मा ने उन पर फायर कर दिया। गोली गाड़ी में लगी। किसी तरह शाश्वत सभी बच्चों को लेकर वहां से भाग निकला और फोन से उन्हें जानकारी दी। आरोप लगाया कि शेखर के साथ दो गाड़ियां थीं, उनमें दस लोग सवार थे। शाश्वत को राइफल के बट से बेरहमी से पीटा गया। तीनों बच्चे गंभीर हैं। आरोपी दबंग व अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। घटना से पूरा परिवार भयभीत है। उधर, बाबूलाल चौराहा निवासी सपा नेता शेखर शर्मा ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि उसका चालक बाबू सेंटमैरी के पास कार बैक कर रहा था, तभी तभी पास खड़े चार लोगों ने मारपीट की। बाद में उसकी गाड़ी का पीछा किया आगे रोक लिया। इसके उनके ऊपर प्राण घातक हमला कर दिया। उसे गंभीर चोंटे आईं। चालक बाबू ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच के बाद जो भी स्थिति होगी, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।