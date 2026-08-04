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Banda News: युवक की मौत पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, डाक्टर समेत स्टाफ पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के निखिलम सर्जरी सेंटर में 25 वर्षीय युवक की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिजनों ने महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और पोस्टमार्टम की माँग की। पुलिस ने महिला डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। डॉक्टर ने आरोपों को गलत बताया और न्याय की लड़ाई की बात कही।

Banda News: युवक की मौत पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, डाक्टर समेत स्टाफ पर केस

Banda News: बांदा। शहर के चिल्ला रोड स्थित निखिलम सर्जरी सेंटर में ऑपरेशन के बाद 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने महिला डाक्टर को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए शव लेने से इंकार कर दिया और पोस्टमार्टम की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को तहरीर दी, पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आरोप लगाया कि डाक्टर ने अपने गुर्गों को भेजकर उसे धमकाया और मारपीट की। एसपी के आदेश पर चार दिन बाद पुलिस ने महिला डाक्टर समेत स्टाफ के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। गिरवां थाना क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर, छितारा का पुरवा निवासी द्वारिका का कहना है कि उनके 25 वर्षीय पुत्र अतुल सिंह के पेट में दर्द होने पर 17 मई 2026 को पहले वह डॉ.करन राजपूत के पास ले गए। एक्सरे आदि कराने के बाद डॉ.राजपूत ने बेटे को निखलम सर्जरी सेंटर में डॉ.अदिति श्रीवास्तव व डॉ.ऋचा श्रीवास्कव की क्लीनिक में रेफर कर दिया。

पेश किए गए आरोप

आरोप है कि डॉ. अदिति श्रीवास्तव ने एक लाख के पैकेज पर उसी दिन जांच आदि कराकर बेटे का ऑपरेशन किया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद युवक को पेट दर्ज व तेज बुखार आने लगा। अस्पताल के पास आवास पर मौजूद होने के बावजूद डॉ.अदिति नहीं आईं। नर्स से दो इंजेक्शन भेजे, पर आराम नहीं मिला। 20 मई को अस्पताल में लगाए गए इंजेक्शन के कुछ ही मिनट बाद युवक की हालत अचानक बिगड़ गई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। बाद में अंतिम संस्कार किया गया।

पुलिस की कार्रवाई

आरोप लगाया गया है कि बाद में इलाज से संबंधित दस्तावेज और जांच रिपोर्ट मांगने पर उन्हें नहीं दिया गया तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही अस्पताल से निकलने के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने पीछा कर मारपीट की और धमकाया। पुलिस ने इस मामले में डॉ. अदिति श्रीवास्तव, अस्पताल स्टाफ तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के बीएनएस की धारा 106, 191(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक दीपक कुमार चौधरी को सौंपी गई है।

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मृतक के परिजनों के आरोप गलत हैं। युवक का आपरेशन पूरी तरह सफल रहा। तीन दिन बाद हॉर्ट अटैक से उसकी अचानक मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है। साल भर में तीन सौ आपरेशन हुए हैं, केवल तीन मौते हुई हैं। हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे।-

-डॉ.अदिति श्रीवास्तव

सामान्य प्रश्न

डॉक्टर पर आरोप क्या था?
डॉक्टर पर लापरवाही और युवक की मौत का जिम्मेदार ठहराने का आरोप था।
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