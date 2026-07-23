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Banda News: सात माह बाद दर्ज हुई युवती के अपहरण की रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा के तिंदवारी थाने के एक गांव में एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की 16 दिसंबर 2025 को सिमौनी मेला देखने गई थी और तब से लापता है। पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Banda News: सात माह बाद दर्ज हुई युवती के अपहरण की रिपोर्ट

Banda News: बांदा। तिंदवारी थाने के एक गांव निवासी पिता ने थाने में 19 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि उसकी बेटी 16 दिसंबर 2025 को सिमौनी मेला देखने अपनी सहेलियों के साथ गई थी। तब से घर नहीं लौटी। उसकी बहुत तलाश की गई, पर कहीं पता नहीं चला। बाद में पता चला कि उसका अपहरण किया गया है। पुलिस ने तिंदवारी थाने के सिंहपुर निवासी राज व भुजरख निवासी चंद्रभान तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ युवती के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है।

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