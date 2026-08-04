Banda News: किशोरी के साथ युवक ने किया दुष्कर्म
Banda News: बदौसा में एक 12 वर्षीय किशोरी को एक युवक ने बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। घर लौटने के बाद, किशोरी ने अपने पिता को मामले की जानकारी दी। पिता ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
Banda News: बदौसा। बहला फुसलाकर सोने के बहाने घर ले जाई गई किशोर के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। घर लौटी किशोरी ने आपबीती अपने पिता को बताई। पिता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी को रविवार की रात पड़ोसी युवक बहला फुसला कर सोने के लिए अपने घर लिवा ले गया। रात में सूना मौके देख युवक ने किशोरी केसाथ दुष्कर्म किया। सोमवार की सुबह घर पहुंची किशोरी ने आपबीती अपने पिता को बताया पिता अपनी बेटी को लेकर थाने गया और मामले की तहरीर पुलिस को दिया।
किशोरी का जिला महिला अस्पताल में डाक्टरी परीक्ष कराया गया। थानाध्यक्ष राधाकृष्ण तिवारी बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी अंकित पुत्र फत्तू रैकवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए दबिस दी जा रही है।
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