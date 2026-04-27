Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान नहीं यूपी का ये शहर देश का सबसे गर्म स्थान, 47 के पार हुआ पारा

Apr 27, 2026 10:20 pm ISTsandeep भाषा
share

यूपी में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। बांदा में 47.6°C तापमान के साथ रिकॉर्ड बना। जो देश का सबसे गर्म शहर बन गया। झांसी सहित कई जिलों में पारा 44°C पार पहुंच गया है। गर्मी के मामले में बांदा ने राजस्थान को भी पछाड़ दिया है। वहीं  प्रदेश सरकार ने लू से बचाव के दिशा-निर्देश लागू किए गए

राजस्थान नहीं यूपी का ये शहर देश का सबसे गर्म स्थान, 47 के पार हुआ पारा

Hottest City: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदेश का बांदा शहर देश का सबसे गर्म स्थान बनकर सामने आया, जहां अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक है और अप्रैल महीने का अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड भी बन गया है। इससे पहले 47.4 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है। वैसे भीषण गर्मी के मामले में राजस्थान सुर्खियों में रहता था। लेकिन इस बार बांदा में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।

भीषण गर्मी से सड़कों पर पसरा सन्नाटा

बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिलों में भी गर्मी का असर साफ देखा जा रहा है। झांसी में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा, प्रयागराज, हमीरपुर और उरई में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तेज धूप और लू के कारण लोग दिन के समय घरों में रहने को मजबूर हैं और सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।

रविवार को भी तपा बांदा और प्रयागराज

इससे पहले रविवार को सूबे के कई शहरों को झुलसाया। बांदा में तापमान 46.6 दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर प्रयागराज रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में तीन साल बाद इतनी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार सूबे के 40 जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। आठ जिलों में 44 या इससे अधिक और 7 जिलों में 43 डिग्री या इससे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।

यहां हीट वेव का यलो अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है।

राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश

गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। सभी स्कूलों में समयबद्ध गतिविधियां और लू से बचाव के दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को ओआरएस, ग्लूकोज़, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्राथमिक उपचार किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।