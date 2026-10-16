छात्रा से छेड़छाड़ पर कॉलेज में बवाल, ABVP ने सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 12 पर FIR
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में छात्रा से छेड़छाड़ पर कॉलेज में बवाल हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तहरीर पर मारपीट और बवाल करने के आरोप में शुक्रवार को पुलिस ने दो सपा नेताओं समेत 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा में अतर्रा पीजी कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ पर बवाल का मामला सामने आया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तहरीर पर मारपीट और बवाल करने के आरोप में शुक्रवार को पुलिस ने दो सपा नेताओं समेत 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन पर यह आरोप भी है कि कॉलेज परिसर और प्राचार्य कक्ष में घुसकर तांडव भी किया। वहीं, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। इसके बाद कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अभय साहू ने अतर्रा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह लोग गुरुवार को बीएससी कृषि संकाय के शुल्क कम दर्शाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पीजी कॉलेज में संपर्क कर रहे थे। तभी सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज द्विवेदी उर्फ रवि और सपा छात्रसभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विकास दीक्षित अपने 10 साथियों के साथ आ गए।
मामले की जांच दरोगा राजेश मिश्रा को सौंपी गई
आरोप है कि उन लोगों ने एबीवीपी की छात्रा से अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित कार्यकर्ता ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी प्राचार्य कक्ष में घुस गए और धमकियां देते रहे। अतर्रा थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि अभय साहू की तहरीर पर नीरज द्विवेदी, विकास दीक्षित और 10 अज्ञात के खिलाफ बलवा, मारपीट, जानमाल की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच दरोगा राजेश मिश्रा को सौंपी गई है।
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