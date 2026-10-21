मैगी खाने के विवाद को लेकर भाजपा चेयरमैन के भतीजे ने फायरिंग कर फैलाई दहशत, 4 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मैगी खाने के विवाद को लेकर भाजपा चेयरमैन के भतीजे ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने चेयरमैन के दो बेटों, भतीजे समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्य आरोपी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।
बांदा। संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिसंडा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात कस्बे में मैगी खाने दुकान गए व्यापारी के साथ भाजपा चेयरमैन लक्ष्मीनारायण द्विवेदी के बेटों और भतीजों से विवाद हो गया। जिसके चलते गाली गलौज करते हुए अवैध तमंचा से चेयरमैन के भतीजे ने गाली गलौज करते हुए फायर झोंक दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें आरोपी पुलिस के सामने गाली गलौज कर धमकाते नजर आ रहे हैं। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने चेयरमैन के दो बेटों, भतीजे समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया है। फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।
ओरन कस्बा निवासी कुलदीप शिवहरे ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 10.20 बजे उसका भाई प्रबल शिवहरे अपने मित्र अभिषेक और उत्कर्ष कस्बे के बिसंडा रोड स्थित एक चाय की दुकान पर मैगी खाने गए थे। वहां पर पहले से मौजूद नीरज द्विवेदी पुत्र हरिनारायण द्विवेदी, धीरेन्द्र द्विवेदी, पुष्पेन्द्र द्विवेदी पुत्रगण भाजपा चेयरमैन लक्ष्मीनारायण द्विवेदी, देवेन्द्र द्विवेदी पुत्र गोपाल नारायण द्विवेदी ने प्रबल, अभिषेक एवं उत्कर्ष को गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। प्रबल के द्वारा विरोध करने पर प्रबल के साथ मारपीट की गई। इसके बाद प्रबल ने उसे घटना की जानकारी दी। जिसके बाद वह मौके पर पहुंच गया।
धमकी ओर जानमाल की धमकी
उसके पहुंचने पर नीरज द्विवेदी उर्फ गोलू टिकराहवा पुत्र हरिनारायण द्विवेदी ने जान से मारने की नियत से उसके ऊपर तमंचे से फायर झोंक दिया। जिसमें वह बाल बाल बच गया। बताया कि दबंगों द्वारा पहले भी दबंगों द्वारा धमकी व जानमाल की धमकी दी जा चुकी है। यह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस नीरज को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।
315 बोर के अवैध तमंचा, चार जिंदा कारतूस बरामद
बताया कि आरोपी दबंग किस्म के हैं जिसमें मुझे व मेरे परिवार को जानमाल का खतरा है। बिसंडा थाना अध्यक्ष सीपी तिवारी ने बताया की नीरज द्विवेदी उर्फ गोलू के ऊपर जान से मारने की धारा तथा शेष आरोपियों के खिलाफ गाली गलौज व मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नीरज को 315 बोर के अवैध तमंचा, चार जिंदा कारतूस व एक मिस कारतूस और एक खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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