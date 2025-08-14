Banaras girl sold for Rs 1 lakh in Mainpuri for marriage बनारस की युवती को मैनपुरी में एक लाख में बेचा, जबरन कोर्ट शादी कराने की कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बहन के घरजाने के लिए निकली युवती को शादी के लिए एक लाख रुपये में बेच दिया गया। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में उसे रखा गया और शादी के लिए कोर्ट ले जाने की कोशिश की गई। किसी तरह युवती थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मैनपुरीThu, 14 Aug 2025 05:19 PM
यूपी के मैनपुरी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बहन के घर फर्रुखाबाद के कायमगंज जाने के लिए निकली युवती को शादी के लिए एक लाख रुपये में बेच दिया गया। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में उसे रखा गया और शादी के लिए कोर्ट ले जाने की कोशिश की गई। किसी तरह युवती थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और उसे मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा।

वाराणसी के लंका क्षेत्र के सत्यम नगर के रहने वाले संजय रावत की बेटी आयुषी ने जानकारी दी कि 9 जुलाई की शाम चार बजे वह अपने दीदी के घर कायमगंज जाने के लिए निकली थी। उसे ट्रेन में अल्ताफ निवासी मिर्जापुर मिला। उसने बातचीत के दौरान फर्रुखाबाद जाने की बात कही। वे लोग आगरा उतर गए लेकिन आगरा से कोई गाड़ी नहीं मिली तो अल्ताफ के साथ वह कायमगंज जाने के लिए मैनपुरी आ गई। मैनपुरी में अल्ताफ रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर उसे लेकर उतर गया और यहां से वह करहल थाना क्षेत्र के ग्राम हिम्मतपुर ले आया।

युवती जहां हृदेश नाम के लड़के से शादी की बात करने लगा। हृदेश का रिश्तेदार शहादतपुर का रहने वाला रामनिवास पाल भी शादी की बात करने का दबाव बनाने लगा। 11 अगस्त को इन लोगों ने कोर्ट में शादी कराने के लिए करहल तहसील ले आए। पीड़िता का कहना है कि वह शादी नहीं करना चाहती। किसी तरह वहां से भाग वह जान बचाई। उधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि युवती का मेडिकल कराया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

