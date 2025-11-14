Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsban on visitor passes has been extended at nine airports up including Lucknow based on inputs from security agencies
लखनऊ समेत यूपी के नौ एयरपोर्ट पर विजिटर पास की बढ़ी रोक, सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर फैसला

लखनऊ समेत यूपी के नौ एयरपोर्ट पर विजिटर पास की बढ़ी रोक, सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर फैसला

संक्षेप: लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत सूबे के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर रोक बढ़ गई है। रोक फिलहाल अगले निर्देशों तक के लिए बढ़ाई गई है। विजिटर पास या एंट्री टिकट के माध्यम से यात्री के परिवारीजन-रिश्तेदार टर्मिनल के भीतर एक निश्चित दूरी तक जाते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 11:07 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत सूबे के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर रोक बढ़ गई है। रोक फिलहाल अगले निर्देशों तक के लिए बढ़ाई गई है। विजिटर पास या एंट्री टिकट के माध्यम से यात्री के परिवारीजन-रिश्तेदार टर्मिनल के भीतर एक निश्चित दूरी तक जाते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने दिल्ली में धमाके के बाद रोक लगाई थी। इसे अब और आगे विस्तार देते हुए सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है। बीसीएएस ने निर्देश दिए हैं कि चेकिंग में उनके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराएंगे। यह निर्देश लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, हिंडन, आगरा और बरेली एयरपोर्ट के लिए है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीसीएएस के निर्देशों में एयरपोर्ट परिसर के भीतर और बाहर निगरानी (सर्विलांस) बढ़ाने के लिए कहा गया है। विमान में बैठने से पहले सेकंडरी लैडर प्वाइंट जांच (एसएलपीसी) अनिवार्य हो गई है जो पहले रैंडम आधार पर हो रही थी। प्रस्थान और प्रवेश गेट पर यात्रियों की औचक जांच, परिसर में प्रवेश करने से पहले यात्रियों और कर्मचारियों की आईडी की एयरपोर्ट सुरक्षा समूह जांच, यात्रियों के बैगेज की जांच प्रवेश से पहले करने के भी निर्देश शामिल हैं।

स्थानीय पुलिस अपने स्तर से करेगी जांच

निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित जिले में एयरपोर्ट के आसपास स्थानीय पुलिस अपने स्तर से जांच करेगी। साथ ही एयरपोर्ट आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी। सीसी कैमरे यदि खराब हों तो तत्काल उनको सही कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पास से एंट्री पर ढिलाई नहीं

एयरलाइंस या एयरपोर्ट संचालक के किसी कर्मचारी के पास की वैधता समाप्त हो गई तो उसे किसी तरह की सहूलियत नहीं मिलेगी। पास का नवीनीकरण करवाना होगा, भले ही अवधि कुछ घंटों की हो।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur Airport Lucknow Airport Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |