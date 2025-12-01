यूपी में हड़ताल-तालाबंदी पर रोक, 14 दिन पहले अनुमति जरूरी, नए श्रम कानून में बदली व्यवस्था

संक्षेप: यूपी में अब हड़ताल करने के नियमों को कड़ा किया गया है। 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना किसी भी हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लगा दी गई है। सामूहिक अवकाश भी हड़ताल में शामिल किया गया है। नए श्रम कानून में कई नई व्यवस्था आ गई है।

यूपी में अब हड़ताल करने के नियमों को कड़ा किया गया है। 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना किसी भी हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लगा दी गई है। सामूहिक अवकाश भी हड़ताल में शामिल किया गया है। नई श्रम संहिता के मुताबिक अब 300 से ज्यादा श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी। न केवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी।

प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि नई संहिताएं 21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं। उनका दावा है कि श्रम कानूनों का पालन आसान बनाया गया है। श्रमिकों के हित भी संरक्षित किए गए हैं और प्रतिष्ठानों के लिए भी यह राहत भरा है। उद्योगों और श्रमिकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन अब सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा। सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

कर्मचारियों को दिए गए अधिक अधिकार नए श्रम कानूनों के तहत सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी। इससे महिलाओं की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर सकेंगी। नए कानून के मुख्य प्रावधान में समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम की अनुमति, 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक अनिवार्य पहुंच, घर से काम करने के कुछ विकल्प भी शामिल किए गए हैं।

कानूनी पहचान पहली बार गिग वर्क यानी अस्थाई कर्मी, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर कंपनियों को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को अब कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। एग्रीगेटर्स को अपने सालाना कारोबार का 1-2 फीसदी एक विशेष कल्याण कोष में जमा करना होगा। यह राशि अधिकतम कुल भुगतान के 5 फीसदी तक सीमित होगी। यह कोष गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देगा।

क्या हो सकता है नतीजा? पहले ये सभी भत्ते गिनती में शामिल होते थे, इसलिए वेतन का आधार बड़ा होता था और पैसा ज्यादा मिलता था। अब भत्ते कम हो गए हैं, जिससे वेतन का आधार छोटा हो गया है। जब छोटे आधार पर गिनती होगी तो मातृत्व लाभ की कुल राशि कम हो सकती है।