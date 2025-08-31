ban on more than 50 percent reservation in 4 medical colleges of up admissions stuck यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में 50% से अधिक आरक्षण पर रोक, दाखिले फंसे; रात तक खुला महानिदेशालय, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सरकार ने अनुरोध किया कि इन कॉलेजों में सीटें वर्तमान फार्मूले से भरी जा चुकी हैं लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि इन कॉलेजों में आरक्षण अधिनियम 2006 का सख्ती से अनुपालन कर नए सिरे से सीटें भारी जाएं। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने नीट अभ्यर्थी साबरा अहमद की याचिका पर पारित किया है।

Ajay Singh विधि संवाददाता, लखनऊSun, 31 Aug 2025 07:36 AM
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सम्बंध में पारित शासनादेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि इनके जरिए आरक्षित वर्ग के लिए 79% से अधिक सीटें सुरक्षित की गई हैं। सरकार ने अनुरोध किया कि इन कॉलेजों में सीटें वर्तमान फार्मूले से भरी जा चुकी हैं पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन कॉलेजों में आरक्षण अधिनियम 2006 का सख्ती से अनुपालन कर नए सिरे से सीटें भारी जाएं। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने नीट अभ्यर्थी साबरा अहमद की याचिका पर पारित किया है।

याची की ओर से अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दलील दी कि याची ने नीट-2025 दी है जिसमें उसे 523 मार्क्स मिले और उसकी ऑल इंडिया रैंक 29061 रही। याचिका में कहा गया कि शासनादेशों दिनांक 20 जनवरी 2010, 21 फरवरी 2011, 13 जुलाई 2011, 19 जुलाई 2012, 17 जुलाई 2013 व 13 जून 2015 के द्वारा उक्त मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 79 प्रतिशत से ज्यादा कर दी गई जो स्पष्ट तौर पर 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण नहीं होने सम्बंधी स्थापित सिद्धांत के विपरीत है। कहा गया कि इन मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार के कोटे की 85-85 सीटें हैं इनमें अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए सिर्फ 7-7 सीटें रखी गई हैं। हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े अंश महानिदेशालय की साइट पर अपलोड कर दिए गए।

डीजी की दलील दरकिनार

याचिका का विरोध कर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा-ट्रेनिंग की ओर से दलील दी गई कि इंदिरा साहनी मामले में शीर्ष अदालत स्पष्ट कर चुकी है कि 50% सीमा अंतिम नहीं है, इससे अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सीमा सिर्फ नियमों का पालन कर बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए 50% सीमा लांघ नहीं सकते।

छह शासनादेश किए गए

चार मेडिकल कॉलेजों में एससी कोटे के अभ्यर्थियों के लिए 79 फीसदी तक सीटें आरक्षित की गई थीं। इसके लिए समाज कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा छह शासनादेश किए गए थे। इनको हाईकोर्ट ने रद्द कर इनकी सीटें नए सिरे से भरने के निर्देश दिए हैं। विभाग की मानें तो इस फैसले से पहले चरण की पूरी काउंसलिंग प्रभावित होगी।

10 हजार छात्रों पर संकट, विभाग ने मांगी विधिक राय

कोर्ट के आदेश ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। प्रदेशभर में 10 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले चुके हैं। राहत न मिली तो इन्हें काउंसलिंग दोबारा कराना पड़ सकती है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डीजी किंजल सिंह सहयोगियों और अधिवक्ताओं संग हाईकोर्ट के निर्णय के अध्ययन में जुटी रहीं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को पत्र भेजकर विधिक राय मांगी है। उसी लिहाज से रविवार को इस मामले में विभाग आगे बढ़ेगा।

