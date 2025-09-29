Ban on burning of 240-foot Ravana effigy at Ramlila in Ayodhya, request for permission from CM Yogi Adityanath अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला में 240 फीट रावण दहन पर रोक, योगी से अनुमति की गुहार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला में 240 फीट रावण दहन पर रोक, योगी से अनुमति की गुहार

यूपी के रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला में 240 फीट रावण दहन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। आयोजकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति के लिए गुहार लगाई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 02:19 PM
रामनगरी अयोध्या के राम कथा पार्क में पिछले डेढ़ महीने से बन रहे 240 फीट ऊंचे रावण के दहन की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। गैर परंपरागत और असुरक्षित होने के नाते प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार किया । कहा नई परंपरा को नहीं दी जा रही अनुमति। आयोजकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति के लिए गुहार लगाई है।

फिल्मी सितारों से सजी रामलीला के आयोजकों ने ही 240 फीट ऊंचे रावण दहन की तैयारी की थी। रामलीला के संस्थापक सुभाष मलिक उर्फ बॉबी ने बताया कि बड़े दुख और पीड़ा के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि हमारी अयोध्या की रामलीला के रावण दहन की अनुमति रद्द कर दी गई है। हमने 240 फुट के रावण की तैयारी डेढ़ महीने से विभिन्न जगहों पर की थी, लेकिन अंतिम समय में अनुमति रद्द होने से हमारी आत्मा दुखी है।

उन्होंने कहा किअयोध्या की रामलीला की शुरुआत 2020 में कोरोना काल के दौरान हुई थी, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें परमिशन दी थी। हमारी रामलीला इकलौती थी जो दुनिया भर में घर बैठे राम भक्त दूरदर्शन नेशनल पर लाइव देख रहे थे। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हमारी रामलीला ने सारे विश्व के रिकॉर्ड तोड़े थे।

आज हमारी रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, जिसे करोड़ों लोग दुनिया भर में देखते हैं। अभी तक इक्यावन करोड़ से ज्यादा राम भक्त अयोध्या के रामलीला को देख चुके हैं और दशहरे का इंतजार कर रहे हैं रावण दहन का पुतलों के दहन का। बॉबी ने बताया कि यदि अनुमति नहीं मिली तो अब हम लोग 240 फीट ऊंचे रावण के पुतले को यहां से अन्यत्र ले जाकर कहीं अनुमति देकर विजयदशमी के दिन दहन करेंगे।

