यूपी में 24 चैरिटेबल ब्लड बैंक पर रोक, 62 जिलों के 158 सेंटर की जांच में मिली गड़बड़ी

यूपी के 24 चैरिटेबल ब्लड बैंक पर रोक लगाई गई है। प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में रक्त केंद्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। 62 जनपदों के 158 ब्लड सेंटरों में गड़बड़ी सामने आई है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने चैरिटेबल ब्लड केंद्रों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। 24 चैरिटेबल ब्लड बैंक पर रोक लगाई गई है। प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में रक्त केंद्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। औचक निरीक्षण में तमाम खामियां मिलने पर 10 और चैरिटेबल ब्लड सेंटरों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अब तक कार्रवाई की जद में आए केंद्रों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। अभियान के तहत 62 जनपदों के 158 ब्लड सेंटरों में गड़बड़ी मिली है।

एफएसडीए की अंतरजनपदीय औषधि निरीक्षक टीमें ब्लड केंद्रों में रक्त संग्रह से लेकर मरीजों को रक्त एवं उसके घटकों की आपूर्ति तक पूरी व्यवस्था की पड़ताल कर रही हैं। जांच के दायरे में एचआईवी, एचसीवी और एचबीएसएजी जैसे संक्रमणों की अनिवार्य जांच के लिए ईएलआईएसए व्यवस्था, रक्त का सुरक्षित भंडारण, कोल्ड चेन, तापमान नियंत्रण, डोनर एवं इश्यू रजिस्टर, स्टॉक का मिलान, निर्धारित दरों पर रक्त एवं कंपोनेंट्स की उपलब्धता और प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की तैनाती शामिल है।

मौसमी बीमारियों, विशेषकर डेंगू और मलेरिया के दौरान मरीजों को रक्त और प्लेटलेट्स की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है। ऐसे में रक्त केंद्रों की कार्यप्रणाली में किसी भी तरह की लापरवाही मरीजों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसी को देखते हुए विभाग ने चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा संचालित रक्त केंद्रों की जांच तेज कर दी है।

10 केंद्रों में मिलीं चौंकाने वाली खामियां कार्रवाई में अलग-अलग जिलों के 10 ब्लड सेंटरों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कई केंद्रों पर अनिवार्य जांच के बिना रक्त जारी किया जा रहा था, जबकि कुछ जगहों पर रक्त के घटकों की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण के मानकों का पालन तक नहीं हो रहा था।

सुरजपुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर, गौतमबुद्ध नगर में निरीक्षण के दौरान मेडिकल ऑफिसर समेत प्रमुख स्टाफ अनुपस्थित मिला। एफेरेसिस मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे। डीप फ्रीजर में दूषित एफएफपी और एक्सपायर्ड दवाइयां मिलीं। लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद केंद्र संचालित पाया गया। सभी गतिविधियों पर रोक लगाते हुए लाइसेंस निरस्त करने और संबंधित कर्मियों को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की गई है।

सरोज चैरिटेबल ब्लड सेंटर, सीतापुर में एफएफपी यूनिट में लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) के अंश मिले। बिना ईएलआईएसए जांच वाले ब्लड बैग टेस्टेड फ्रिज में रखे थे और ऐसी दो यूनिट जारी भी कर दी गई थीं। केंद्र पर स्टॉप ऑर्डर जारी किया गया।

कान्हा चैरिटेबल ब्लड सेंटर, प्रयागराज में मेडिकल ऑफिसर समेत तकनीकी स्टाफ अनुपस्थित मिला। डोनर एवं इश्यू रजिस्टर में जरूरी विवरण और हस्ताक्षर गायब थे। गोमती चैरिटेबल ब्लड सेंटर, शाहजहांपुर में संक्रमण जांच के लिए जरूरी किट उपलब्ध नहीं होने के बावजूद बिना जांच के 167 यूनिट रक्त जारी कर दिया गया। जीवन सुरक्षा चैरिटेबल ब्लड सेंटर, सम्भल में स्टेरिलिटी टेस्टिंग नहीं हो रही थी।

एटा चैरिटेबल ब्लड सेंटर, कासगंज में मेडिकल ऑफिसर दोनों दिन अनुपस्थित मिले। एचआईवी और एचसीवी जांच, प्रिंटआउट, स्टेरिलिटी टेस्टिंग और डोनर सत्यापन से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। श्री जी चैरिटेबल ब्लड सेंटर अयोध्या में बिना जांच के 23 यूनिट रक्त घटक जारी किए जाने का मामला सामने आया। केंद्र में रक्त संग्रह और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई।

ग्रामीण भारत चैरिटेबल ब्लड सेंटर, आगरा: मेडिकल ऑफिसर और तकनीकी स्टाफ अनुपस्थित मिले। दवाइयों की कमी और साफ-सफाई में लापरवाही सामने आई। मां माया देवी चैरिटेबल ब्लड सेंटर, फिरोजाबाद में डीप फ्रीजर में आरबीसी से संदूषित लाल रंग का एफएफपी मिला। अनिवार्य जांच, तापमान निगरानी और रक्त वितरण से जुड़े कई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जय श्री श्याम चैरिटेबल ब्लड सेंटर, आगरा में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन मिला। केंद्र के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई।