लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध, गाड़ी दौड़ाने पर होगा भारी चालान
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर डीसीपी ट्रैफिक और NHAI के अफसरों ने संयुक्त रूप से ट्रैफिक कंट्रोल करने और सड़क सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सप्रेसवे के प्रवेश और निकास द्वार, टोल क्षेत्र, सर्विस लेन, आपातकालीन कट, संकेतकों, कैमरों और एनएचएआई के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को परखा।
Lucknow-Kanpur Expressway: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दो पहिया और तीन पहिया वालों की अब खैर नहीं। एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में बाइक चलाने और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के बावजूद अगर एक्सप्रेसवे पर ऐसा करते कोई मिला तो उसका भारी भरकम चालान हो सकता है। गुरुवार को डीसीपी ट्रैफिक और एनएचएआई के अफसरों ने संयुक्त रूप से ट्रैफिक कंट्रोल करने और सड़क सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सप्रेसवे के प्रवेश और निकास द्वार, टोल क्षेत्र, सर्विस लेन, आपातकालीन कट, संकेतकों, कैमरों और एनएचएआई के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं को परखा। दुर्घटना के कारणों के संबंध में बारीकी से जांच की गई। जहां एक्सप्रेसवे पर बाइक प्रतिबंधित होने के बावजूद दौड़ते नजर आए। गलत दिशा में चलने और यू-टर्न लेने वाले भी दिखे। ऐसे प्रतिबंधित बाइक सवारों पर 1500 रुपये तक चालान कट सकता है।
निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि स्थानीय वाहन चालक अनजाने में एक्सप्रेस-वे पर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश से पहले उन्हें टोल प्लाजा की दूरी, देय टोल राशि, दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्ग की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। कुछ वाहन चालक लगभग छह किमी. आगे पहुंचने के बाद यह समझ पाते हैं कि आगे टोल देना होगा, जो संबंधित वाहन को लगभग 115 हो सकता है। इसके बाद कुछ चालक टोल से बचने या सर्विस लेन पर लौटने के लिए वाहन को रिवर्स करने, अनधिकृत यू-टर्न लेने अथवा गलत दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति आमने-सामने की गंभीर दुर्घटना का खतरा पैदा करती है। प्रतिबंध के बावजूद जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों के एक्सप्रेस-वे पर पहुंच रहे है। हादसे को दावत देते नजर आ रहे। ऐसे वाहन सवारों के लिए प्रवेश वाले इस मार्ग पर पांच बिंदुओं की सूचनाएं दी जाएगी। ताकि एक्सप्रेस-वे वाले मार्ग पर प्रवेश से बच सके।
वाहन चालकों के लिए यह सूचनाएं प्रदर्शित होगी
|दो व तीनपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
|पहली बार ₹500 व दूसरी बार 1,500 का शुल्क
|कट या प्रवेश मार्ग से टोल प्लाजा की दूरी
|वाहनों की श्रेणी के अनुसार टोल की धनराशि
|कट से आने व जाने वाले मार्ग पर कितनी दूरी है
|बिना टोल वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग की दिशा
|नो यू-टर्न, नो एंट्री और रांग साइड का संकेतक
सीसीटीवी से वाहन चालकों की निगरानी होगी
संयुक्त टीम ने एनएचएआई के सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कैमरों, सेंसर और यातायात निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की गई। कैमरे पर कोई वाहन गलत दिशा में चलता, अनाधिकृत यू-टर्न लेता, प्रतिबंधित वाहन के रूप में प्रवेश करता अथवा एक्सप्रेसवे पर असुरक्षित रूप से खड़ा दिखाई देने पर उसकी सूचना तत्काल यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस और रूट पेट्रोलिंग वाहन को साझा की जाएगी। सूचना के साथ वाहन संख्या, स्थान, समय और वाहन के चलने की दिशा भी बताई जाएगी, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी का कहना है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। निरीक्षण में सामने आया कि वाहन चालकों को प्रवेश से पहले प्रतिबंध, टोल की दूरी, टोल राशि और वैकल्पिक मार्ग की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। एनएचएआई की ओर से प्रवेश नियंत्रण, स्पष्ट संकेतक, बैरिकेडिंग, कैमरे और रूट पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।