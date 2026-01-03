कानपुर में IIT स्टूडेंट के बाद अब बीएएमएस छात्र ने की खुदकुशी, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव

संक्षेप: शैलेंद्र कानपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीएएमएस फाइनल ईयर में था। करीब छह महीने से वह कॉलेज के बाहर किराए पर कमरा लेकर रहता था। बताया जा रहा है कि तीन विषयों में बैक लगने के चलते वह मानसिक तनाव में चल रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में आईआईटी के बीटेक फोर्थ ईयर स्टूडेंट जय सिंह के बाद अब एक प्राइवेट कॉलेज के बीएएमएस छात्र ने खुदकुशी कर ली है। छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला है। बताया जा रहा है कि तीन सब्जेक्ट में बैक लगने के कारण छात्र काफी मानसिक तनाव में चल रहा था। शनिवार को उसने अपने कमरे में खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पड़ोसियों ने छात्र का शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

पुलिस ने सबूत इक्ट्ठा करने के लिए मौके पर फोरेंसिक टीम भी बुलाई। पुलिस ने छात्र के परिवारीजनों को भी घटना की जानकारी देकर बुला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शैलेंद्र गुप्ता नाम के इस छात्र की उम्र 25 साल थी। वह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला था।

शैलेंद्र कानपुर के बिठूर स्थित रामा आयुर्वैदिक मेडिकल कॉलेज का छात्र था। वह बीएएमएस फाइनल ईयर में था। करीब छह महीने से वह कॉलेज के बाहर किराए पर कमरा लेकर रहता था। बताया जा रहा है कि तीन विषयों में बैक लगने के चलते वह मानसिक तनाव में चल रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।