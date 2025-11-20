Hindustan Hindi News
यूपी: 700 साल पुराना है यह मंदिर, बैजनाथ धाम जैसा संयोग, देवी मंदिर की सीध में है शिवलिंग

संक्षेप:

बलरामपुर के भगवतीगंज स्थित मां काली मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है। यह मंदिर 700 साल से अधिक (13वीं शताब्दी) पुराना माना जाता है, जिसकी पुष्टि 1335 ई. में शिवलिंग स्थापना के दर्ज वर्ष से होती है

Thu, 20 Nov 2025 11:38 PMGyan Prakash हिन्दुस्तान, बलरामपुर। अवधेश पाण्डेय
यूपी के बलरामपुर में भगवती गंज स्थित मां काली मंदिर का अलग ही महत्व है। मंदिर में स्थापित देवी मंदिर के बिल्कुल सामने शिवलिंग का होना काफी दुर्लभ माना जाता है। बैजनाथ धाम की तर्ज पर बने ऐसे संयोग वाला मंदिर बलरामपुर में भी है। यह मंदिर लगभग सात सौ वर्ष से अधिक पुराना है। मंदिर की एक भाग के खुदाई में मिली ईंटों पर उर्दू में लिखी गिनती इसकी पहचान करती हैं।

बलरामपुर को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यह छोटी काशी के नाम से मशहूर है। पूरे शहर में छोटे व बड़े मिलाकर लगभग तीन सौ से अधिक मंदिर हैं। भगवती गंज संस्कृत इंटर कॉलेज में बना भगवान शिव का मंदिर इन प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के एक भाग के खुदाई में मिली ईंटों पर उर्दू में 1340 लिखा हुआ है। 13वीं शताब्दी में देश पर मुगलों का राज था। बलरामपुर राज्य की सत्ता पर 1305 से 1363 तक राजा अचल देव काबिज रहे। मंदिर का शिवलिंग एक पीतल जगत में धंसा हुआ है। इस जगत पर पंचैती मंदिर तथा गौरी शंकर, महावीर, दुर्गा प्रसाद व विशंभर ठठेर का नाम छपा हुआ है। इस पर शिवलिंग स्थापना का वर्ष सन् 1335 भी दर्ज है। शिवलिंग पर ठीक सीध में देवि का स्थान भी बना हुआ है। देवी मंदिर शिवलिंग के साथ निर्माण हुआ मालूम होता है, क्योंकि इस मंदिर पर भी श्री मिश्रा का नाम लिखा हुआ है। माना जाता है कि इन सभी के द्वारा दोनों मंदिरों का निर्माण एक साथ ही कराया गया है। शास्त्रों के जानकार देवी स्थान के सामने शिवलिंग का होना एक दुर्लभ संयोग मानते हैं। उनका मानना है कि बैजनाथ धाम में भी इसी प्रकार के मंदिर की स्थापना है। इन दोनों मंदिरों के निकट ही एक कुआं भी है। इस मंदिर में वैवाहिक संस्कार एवं कुएं की परिक्रमा करने लोग आते हैं। मंदिर की देखरेख कर रहे संस्कृत इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर चंदन पाण्डेय ने बताया कि नवरात्र में दूर दराज क्षेत्र से लोग मां काली के दर्शन करने आते हैं। माता सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर पुजारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि सावन माह व नवरात्रि में मंदिर पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की रहती है। मां काली मंदिर पर कई भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है।

पड़ोसी देश नेपाल से भी मां काली के दर्शन के लिए आते हैं लोग

बैजनाथ धाम की तर्ज पर बना भगवतीगंज संस्कृत इंटर कॉलेज में मां काली के दर्शन करने के लिए पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आती है। बलरामपुर नगर से 3 किलोमीटर दूरी पर भगवतीगंज में मां काली का मंदिर स्थित है। चैत्र नवरात्र व शारदीय नवरात्र में पंचमी के दिन पड़ोसी देश नेपाल से बाबा रतन नाथ की यात्रा निकलते हैं, जोकी शक्तिपीठ देवीपाटन में स्थित मां पाटेश्वरी मंदिर तक पहुंचती है। नेपाल से काफी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्थे देश में आते हैं। ऐसे में नेपाल के भक्तों की भीड़ भगवती गंज स्थित मां काली के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां काली के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।

माता काली मनोकामनाएं करती हैं पूरी

मां काली के मंदिर के पुजारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि मां काली के सीध भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थापित है। जो लोग बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे सभी संस्कृत इंटर कॉलेज में स्थित दोनों मंदिरों का दर्शन करते हैं। महिला पुरुष सहित तमाम दूर दराज क्षेत्रों से मंदिर पर भारी भीड़ जुटती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां सभी भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी करती हैं। सच्चे मन से मां काली की प्रार्थना करने से सभी के दुख दूर होते हैं। सोमवार व शुक्रवार को लोगों की काफी भीड़ मंदिर पर रहती है।

Uttar Pradesh
