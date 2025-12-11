उतरौला की रामलीला गंगा जमुनी तहजीब और आपसी एकता की जीती जागती मिसाल
उतरौला की रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल है। इसकी शुरुआत वर्ष 1904 में बाबा जयकरन गिरि संत ने मुगल शासक राजा मुमताज अली खां के सहयोग से की थी
यूपी के जिले बलरामपुर के उतरौला कस्बे की रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। यहां रामलीला की शुरुआत वर्ष 1904 में हुई थी। इसकी नींव बाबा जयकरन गिरि संत ने मुगल शासक राजा मुमताज अली खां के समय में रखी थी। राजा मुमताज अली खां ने रामलीला मंचन के लिए भूमि दान में दी थी जिससे इस आयोजन को स्थायित्व मिला। तब से लेकर आज तक यह रामलीला हर वर्ष लगातार होती चली आ रही है। यही नहीं यह आयोजन नगर के इतिहास और लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा भी बन चुका है।
शुरुआती दौर में रामलीला का मंचन पूरी तरह स्थानीय कलाकारों के माध्यम से होता था। पंडित सूर्यमन पाण्डेय पंडित महावीर प्रसाद झा और पंडित वृजलाल महाराज जैसे कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से रामलीला को पहचान दिलाई। खास तौर पर हनुमान जी के पात्र का प्रभावशाली जीवन चित्रण दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता था।
संत जयकरन गिरि महाराज के वंशज और वर्तमान में दुखहरण नाथ मंदिर के पुजारी मयंक गिरि बताते हैं कि हनुमान जी का मुखौटा काशी में बनवाया गया था जो वर्ष 1962 में उतरौला लाया गया। तभी से ब्राह्मण गोत्र के कलाकार हनुमान जी का मंचन करते आ रहे हैं। पुराने समय में लालटेन और मशाल की रोशनी में रामलीला का मंचन होता था जो देखने वालों के लिए एक अलग ही अनुभव होता था।
वर्ष 1996 के बाद रामलीला मंचन में बड़ा बदलाव आया। स्थानीय कलाकारों की जगह बाहर की प्रसिद्ध मंडलियों ने मंचन शुरू किया। सबसे पहले अयोध्या धाम से महावीर प्रसाद झा की मंडली आई। इसके बाद चित्रकूट धाम की आदर्श नाट्य कला उत्थान समिति जैसी नामी मंडलियां भी यहां आने लगीं। आधुनिक समय में बिजली साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक झालरों ने मंचन को और भव्य बना दिया है जिससे रामलीला का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है।
हनुमान जी की भूमिका है मुख्य आकर्षण
उतरौला की रामलीला में हनुमान जी का पात्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित महावीर द्वारा निभाया गया हनुमान का रोल आज भी लोगों की यादों में जीवित है। उनका अभिनय इतना जीवंत और प्रभावशाली होता था कि दर्शकों की आंखें नम हो जाती थीं। हनुमान जी का मुखौटा और उनका दमदार मंचन आज भी इस रामलीला की पहचान बना हुआ है। उतरौला की रामलीला सिर्फ एक मंचीय प्रस्तुति नहीं बल्कि इसमें स्थानीय जनता की आस्था भावनाएं और परंपराएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि यह आयोजन आज भी हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का मजबूत प्रतीक बना हुआ है।
