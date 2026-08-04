Balrampur News: अज्ञात नंबरों से मिल रही जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया बाईपास निवासी एक युवक को लगातार अज्ञात मोबाइल नंबरों से फोन कर जान से मारने की धमकी देने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक को सौंपी गई है। पुलिस को दी गई तहरीर में फुलवरिया बाईपास निवासी शाहिद पुत्र छोटकऊ ने बताया कि पिछले कई दिनों से अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार फोन आ रहे हैं। फोन करने वाले लोग उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं।

उन्होंने बताया कि जब भी उन्होंने धमकी देने वालों से इसका कारण जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और लगातार डराने-धमकाने का सिलसिला जारी रखा। पीड़ित के अनुसार 15 जुलाई 2026 को भी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर दोबारा जान से मारने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों के कारण वह और उनका परिवार भय के माहौल में जी रहा है। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए उन्होंने कोतवाली देहात पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हरीश चंद्र चौधरी को सौंपी गई है। पुलिस सर्विलांस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से धमकी देने वाले आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।