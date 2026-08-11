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Balrampur News: शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोप, घर से जेवर-नगदी भी गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में एक 20 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर भगाने और घर से सोने के जेवर और नकदी गायब करने का मामला सामने आया है। युवती के पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

Balrampur News: शादी का झांसा देकर युवती को भगाने का आरोप, घर से जेवर-नगदी भी गायब

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और घर से सोने के जेवर व नकदी गायब होने का मामला सामने आया है। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने उतरौला क्षेत्र निवासी एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक युवती छह अगस्त की सुबह करीब नौ बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश के बावजूद युवती का कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन परिजनों ने घर में रखे सामान की जांच की तो एक बक्से का ताला टूटा मिला। उसमें रखे करीब 20 ग्राम सोने के जेवर और 10 हजार रुपये नकद गायब थे। इसके बाद युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उतरौला क्षेत्र निवासी युवक उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। आरोप है कि घर से गायब जेवर और नकदी भी वह अपने साथ ले गया।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

थानाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने बताया कि 10 अगस्त को युवती के पिता की ओर से लिखित शिकायत दी गई थी। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती की तलाश के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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