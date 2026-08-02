Balrampur News: नहर में नहाते समय डूबा नेपाली युवक

Balrampur News: पचपेड़वा, संवाददाता। पचपेड़वा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर गांव के पास रविवार सुबह सरयू नहर में नहाते समय एक युवक डूब गया। घटना के बाद स्थानीय तैराकों, ग्रामीणों और पुलिस ने करीब पांच घंटे तक जाल व गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नेपाल के ठाकुरपुर निवासी 30 वर्षीय विजयी बोरिंग लगाने का काम करता था। एक दिन पूर्व वह अपनी पत्नी सीमा के साथ पचपेड़वा क्षेत्र के गोबरी सेहरिहवा गांव स्थित अपने ससुराल आया था। रविवार दोनों को नेपाल लौटना था। इसी दौरान सुबह करीब नौ बजे लक्ष्मीनगर चौराहे के पास विजयी सरयू नहर में नहाने के लिए उतर गया।