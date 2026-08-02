Balrampur News: नहर में नहाते समय डूबा नेपाली युवक
Balrampur News: रविवार सुबह लक्ष्मीनगर गांव के पास सरयू नहर में नहाते समय 30 वर्षीय विजयी डूब गया। ग्रामीणों और पुलिस ने उसे खोजने के लिए पांच घंटे तक प्रयास किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह नेपाल के ठाकुरपुर का निवासी था और पचपेड़वा में अपनी पत्नी के साथ आया था।
Balrampur News: पचपेड़वा, संवाददाता। पचपेड़वा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर गांव के पास रविवार सुबह सरयू नहर में नहाते समय एक युवक डूब गया। घटना के बाद स्थानीय तैराकों, ग्रामीणों और पुलिस ने करीब पांच घंटे तक जाल व गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नेपाल के ठाकुरपुर निवासी 30 वर्षीय विजयी बोरिंग लगाने का काम करता था। एक दिन पूर्व वह अपनी पत्नी सीमा के साथ पचपेड़वा क्षेत्र के गोबरी सेहरिहवा गांव स्थित अपने ससुराल आया था। रविवार दोनों को नेपाल लौटना था। इसी दौरान सुबह करीब नौ बजे लक्ष्मीनगर चौराहे के पास विजयी सरयू नहर में नहाने के लिए उतर गया।
वह नहाते-नहाते अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया। नहर किनारे से युवक की शर्ट और चप्पल बरामद हुई है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश लगातार जारी है। नेपाल में रह रहे परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है।
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