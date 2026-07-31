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Balrampur News: ईंट कम मिलने की शिकायत पर युवक से मारपीट, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: सादुल्लानगर के ग्राम कम्मरपुर में एक युवक ने ईंटों की संख्या कम मिलने की शिकायत की, जिसके बाद दबंगों ने उसकी और उसके रिश्तेदार की पिटाई कर दी। युवक अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई को चार हजार ईंट खरीदीं, लेकिन 1500 कम मिलीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Balrampur News: ईंट कम मिलने की शिकायत पर युवक से मारपीट, दो घायल

Balrampur News: सादुल्लानगर, संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम कम्मरपुर में ईंट की संख्या कम मिलने की शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायत करने पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके रिश्तेदार को भी मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित 24 वर्षीय अब्दुल कलाम ने बताया कि उसने 25 जुलाई को चार हजार ईट खरीदी थीं। गिनती करने पर करीब 1500 ईट कम निकलीं। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अहरौली पुलिया के पास ईट लेकर जा रहे आरोपियों से जब उन्होंने इसकी शिकायत की, तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।

आरोप है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक से आए तीन लोगों ने गाली-गलौज करते हुए अब्दुल कलाम की लात-घूंसों से पिटाई कर दी। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे रिश्तेदार 25 वर्षीय मासूम रजा को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया और जाते-जाते उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने आरोपियों की बाइक का नंबर पुलिस देते हुए तहरीर दी है। इस पर थानाध्यक्ष सतेंद्र वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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