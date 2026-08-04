Balrampur News: महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार
Balrampur News: बलरामपुर में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डालनपुर तिराहा के पास युवक महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे पकड़ लिया। युवक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है।
Balrampur News: बलरामपुर। सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं व युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने व द्विअर्थी भोजपुरी गीत गाकर छींटाकशी करने वाले एक युवक को गैसड़ी कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि डालपुर तिराहा से भवरिया मोड़ जाने वाले मार्ग पर एक युवक महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान राजेश कुमार (21) पुत्र रामदीन निवासी बसंतपुर कोतवाली गैसड़ी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी की कार्रवाई मिशन शक्ति व एंटी रोमियो टीम ने की है। थानाध्यक्ष दुर्विजय ने बताया कि आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना देकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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