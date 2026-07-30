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Balrampur News: छात्रों ने किया लेखन कौशल का प्रदर्शन, किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर में आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच और भाषाई दक्षता को बढ़ावा देना है। प्रधानाचार्य डॉ. डीपी सिंह ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद करती हैं। विजेताओं को सम्मानित किया गया।

Balrampur News: छात्रों ने किया लेखन कौशल का प्रदर्शन, किया गया सम्मानित

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल भवानियापुर में लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों की भाषाई दक्षता, रचनात्मक सोच और प्रभावशाली अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए उत्कृष्ट भाषा-शैली, मौलिक विचार और प्रभावी लेखन कौशल का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य डॉ. डीपी सिंह ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता को निखारने का प्रभावी माध्यम हैं। लेखन प्रतियोगिता में अमन यादव, निधि जैसवाल, उन्नति शुक्ला, पलक अग्रवाल, समृद्धि सिंह, आर्तिका अग्रहरि, विधि कसौधन, उन्नति मोदनवाल, पोयम गुप्ता व अनन्या यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

प्रधानाचार्य ने सभी विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उत्साह और प्रदर्शन की सराहना करते हुए भविष्य में भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन विजेताओं के सम्मान और सभी प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के साथ हुआ।

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