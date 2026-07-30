Balrampur News: दो विद्यालयों में चलाया हेपेटाइटिस के खिलाफ अभियान

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर गुरुवार को रोटरी क्लब बलरामपुर ग्रेटर ने नगर के दो प्रमुख शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने छात्र-छात्राओं को बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताए। नगर के सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का शुभारंभ क्लब अध्यक्ष रोटेरियन भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ। विद्यालय के डायरेक्टर सुयश आनंद व श्रीमती सुजाता आनंद के निर्देशन में आयोजित गोष्ठी में वरिष्ठ फिजीशियन रोटेरियन डॉ. विकास अग्रवाल ने कहा कि हेपेटाइटिस लिवर को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर जांच, टीकाकरण, स्वच्छ भोजन, सुरक्षित पेयजल और व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाकर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इस बीमारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है और प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवार व समाज को जागरूक कर इस अभियान का हिस्सा बन सकता है। कार्यक्रम में जोन-15 के सहायक मंडल अध्यक्ष रोटेरियन डॉ. सौरभ सिंह, क्लब सचिव रोटेरियन रविंद्र कुमार जायसवाल, कोषाध्यक्ष रोटेरियन मिहिर मेहरोत्रा, जॉइंट सेक्रेटरी रोटेरियन कीर्ति शेखर, दोनों विद्यालयों के शिक्षकगण व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान के बाद हेपेटाइटिस विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। सही उत्तर देने वाले छात्र-छात्राओं को रोटरी क्लब की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ईएनटी विशेषज्ञ रोटेरियन डॉ. अब्दुल कयूम ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों को नीट परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन, विषय चयन व मेडिकल क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। क्लब के संस्थापक अध्यक्ष रोटेरियन डॉ. देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने विद्यालय के डायरेक्टर को रोटरी पिन पहनाकर स्वागत किया। क्लब अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने सुयश आनंद एवं श्रीमती सुजाता आनंद को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. भास्कराभाटला कृष्ण मोहन ने किया।सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमनापार्क के विशाल वंदना कक्ष में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय के प्रबंधक रोटेरियन डॉ. सतीश सिंह ने कहा कि हेपेटाइटिस संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। इससे बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम जन-जागरूकता है। प्रधानाचार्य बृजेश नारायण सिंह ने विद्यार्थियों को सही जानकारी, समय पर जांच और स्वच्छता अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के बीच हेपेटाइटिस से संबंधित जागरूकता पत्रक वितरित किए गए।