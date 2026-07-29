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Balrampur News: देवपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के हर्रैया थाना क्षेत्र में एक महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार ने पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, फिर निजी चिकित्सक के पास। आरोप है कि चालक ने इलाज का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Balrampur News: देवपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला घायल

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। हर्रैया थाना क्षेत्र के देवपुरा चौराहे पर सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में बेहतर उपचार के लिए निजी चिकित्सक के पास भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दुर्घटना के बाद आरोपी चालक ने इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम देवपुरा निवासी राजू पुत्र अब्दुल हमीद ने हर्रैया थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 28 जुलाई की शाम करीब सात बजे उनकी पत्नी ननकई देवपुरा चौराहे पर ई-रिक्शा से उतरकर सड़क पार कर रही थीं।

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इसी दौरान दक्षिण दिशा की ओर से तेज गति व लापरवाही से आ रहे बाइक चालक अमरेश पुत्र गुरधान निवासी ग्राम बालापुर मिर्जापुर थाना ललिया ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ननकई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पीड़ित महिला की मदद की। प्रत्यक्षदर्शी अब्दुल मजीद पुत्र सबूर ने घायल महिला को ई-रिक्शा से शिवपुरा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित राजू का आरोप है कि दुर्घटना के बाद जब आरोपी अमरेश से उपचार में हुए खर्च की मांग की गई तो उसने किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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