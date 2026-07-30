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Balrampur News: खेत में छेड़खानी के बाद घर में घुसकर की बदसलूकी, विरोध पर मुंह दबाया; आरोपी पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के श्रीदत्तगंज क्षेत्र में युवती से छेड़खानी और घर में घुसकर बदसलूकी की घटना हुई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जुनेद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने घर में घुसकर शोर मचाने पर युवती का मुंह दबा दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Balrampur News: खेत में छेड़खानी के बाद घर में घुसकर की बदसलूकी, विरोध पर मुंह दबाया; आरोपी पर मुकदमा

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के श्रीदत्तगंज (माईडन) थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से छेड़खानी और घर में घुसकर बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही आरोपी जुनेद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, कुछ दिन पहले युवती अपने गन्ने के खेत में पानी लगाने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव का रहने वाला जुनेद वहां पहुंच गया और उसे अकेला पाकर छेड़खानी करने लगा। युवती के विरोध कर शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला。

घटना के बाद का विवरण

पीड़िता का आरोप है कि घटना के कुछ दिन बाद आरोपी फिर उसके घर पहुंच गया। उस समय वह अपनी बहन के साथ घर पर मौजूद थी। आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया। युवती किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर के अंदर भागी, लेकिन आरोपी पीछा करते हुए घर में घुस आया। आरोप है कि उसने पीछे से पकड़ लिया और शोर मचाने पर उसका मुंह दबा दिया। चीख-पुकार सुनकर बहन मौके पर पहुंची और बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला।

पुलिस की कार्रवाई

तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी पहले से लगातार परेशान कर रहा था। विरोध करने और घटना की जानकारी किसी को देने पर बदनाम करने की धमकी भी देता था। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष अविरल शुक्ल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी जुनेद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

यह मामला कहाँ की घटना है?
यह मामला बलरामपुर के श्रीदत्तगंज क्षेत्र के एक गांव की घटना है।
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