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Balrampur News: घर से निकालकर महिला से मारपीट, जान से मारने की धमकी, पांच पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के जुंगलीपुर गांव में एक महिला को घर से जबरन निकालने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

Balrampur News: घर से निकालकर महिला से मारपीट, जान से मारने की धमकी, पांच पर केस

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के जुंगलीपुर गांव में एक महिला को घर से जबरन निकालने, मारपीट करने और दोबारा घर में आने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर तुलसीपुर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीरपुर कला गांव निवासी मीनू सिंह पत्नी अजय सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह पिछले करीब दो वर्षों से तुलसीपुर थाना क्षेत्र के जुंगलीपुर स्थित अपने मकान में रह रही थीं। आरोप है कि आठ अगस्त को कृष्ण कुमार पुत्र रामकृपाल, मनीष कुमार, शनि कुमार पुत्रगण रामकृपाल, नीलम पत्नी रामकृपाल और रवि पुत्र कृष्ण कुमार एकराय होकर उनके घर पहुंचे。

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घटना का विवरण

पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन घर से बाहर निकाल दिया। घर के अंदर उसका पूरा सामान रखा हुआ है। इसके बाद आरोपियों ने मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे वह अपने ही घर में रखा सामान नहीं निकाल सकी।

धमकी और पुलिस कार्रवाई

मीनू सिंह के मुताबिक, आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि वह दोबारा घर में आई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। घटना के बाद पीड़िता ने तुलसीपुर थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तुलसीपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर कृष्ण कुमार, मनीष कुमार, शनि कुमार, नीलम और रवि के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का बयान

प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पांच नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस मामले में महिला ने क्या आरोप लगाया है?
महिला ने आरोप लगाया है कि उसे घर से जबरन बाहर निकाल दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
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