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Balrampur News: महिला ने दबंगों पर लगाया कब्जे व धमकी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र में एक महिला ने ग्राम जनकपुर में अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। महिला ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

Balrampur News: महिला ने दबंगों पर लगाया कब्जे व धमकी का आरोप

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। थाना तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम जनकपुर निवासी एक महिला ने गांव के ही दो लोगों पर पुश्तैनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने, राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद लगाए गए पिलर और मेढ़ को उखाड़ने, खेत जोत लेने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर तुलसीपुर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार जनकपुर निवासी उर्मिला देवी पत्नी रामदास की कृषि भूमि ग्राम रहमरवा में स्थित है। उनका आरोप है कि गांव के ही बूढ़े पुत्र कामता प्रसाद और नट्टे पुत्र कामता प्रसाद लंबे समय से उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

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विवाद बढ़ने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर एक मई 2026 को राजस्व विभाग के लेखपाल, कानूनगो तथा पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश कराकर सीमांकन कराया गया। इस दौरान मौके पर पक्की मेढ़ और सीमांकन के पत्थर भी स्थापित किए गए थे। महिला का आरोप है कि सीमांकन के कुछ समय बाद ही दोनों आरोपियों ने पक्की मेढ़ काट दी और लगाए गए पत्थरों को भी हटा दिया। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय पुलिस से की गई, लेकिन समझौते के प्रयास होते रहे और कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी बार-बार समझौते से मुकरते रहे और भूमि पर अपना कब्जा बनाए रखने का प्रयास करते रहे। एफआईआर के मुताबिक 18 जून 2026 को उर्मिला देवी ने अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए गिट्टी, सीमेंट के पिलर और कंटीले तार लगवाकर बाड़बंदी कराई थी। आरोप है कि करीब 15 से 20 दिन बाद आरोपी उन पिलरों और तारों को उखाड़कर अपने साथ ले गए। 24 जुलाई को जब वह खेत पहुंचीं तो देखा कि अधिकांश पिलर गायब हैं और खेत के बड़े हिस्से की जोताई भी कर दी गई है। शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि 27 जुलाई को आरोपी दोबारा ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि उनका घर घटनास्थल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जिससे वह अपनी भूमि की नियमित निगरानी नहीं कर पाती हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए संबंधित आरोपी जिम्मेदार होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर थाना तुलसीपुर में 29 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल को सौंपी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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