Balrampur News: राधा-कृष्ण मंदिर में हुआ भजन संध्या, शिव भजनों पर झूमे श्रद्धालु
Balrampur News: तुलसीपुर के देवीपाटन मोहल्ले में राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने विभिन्न भजनों पर आनंद लिया। कार्यक्रम में हारमोनियम वादक आशुतोष कौशल के नेतृत्व में भजनों की प्रस्तुति हुई और मंदिर परिसर हर-हर महादेव व जय श्री राधे-कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के वार्ड संख्या-1 स्थित देवीपाटन मोहल्ले के राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में साप्ताहिक संगीतमय कीर्तन व भजन संध्या का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। भगवान शिव और राधा-कृष्ण की महिमा से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। मंदिर परिसर में आयोजित संगीतमय भजन संध्या में डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा, डम-डम डमरू बजाना पड़ेगा जैसे लोकप्रिय भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम में हारमोनियम वादक व गायक आशुतोष कौशल के नेतृत्व में संगीत मंडली ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। ढोल वादक रामप्रसाद और बंशीधर ने अपनी ताल से समां बांधा, जबकि गोपाली और विरगी बाबा ने भी भक्ति रस से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीं।
आयोजन की व्यवस्था पाटेश्वरी प्रसाद कोटेदार ने की। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। पूरा पंडाल हर-हर महादेव व जय श्री राधे-कृष्ण के जयघोष से गूंजता रहा। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है।
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