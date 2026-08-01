Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: वार्ड में जल निकासी व्यवस्था बदहाल, गंदे पानी से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के वार्ड 9 में जल निकासी व्यवस्था ठप हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के गेट हाउस के आसपास काला पानी जमा है, जिससे दुर्गंध फैली हुई है। स्थानीय लोग मच्छरों और सांपों के बढ़ते खतरे से परेशान हैं। नगरपालिका प्रशासन से समाधान का आश्वासन मिला है, लेकिन स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

वार्ड में जल निकासी व्यवस्था बदहाल, गंदे पानी से लोग परेशान
वार्ड में जल निकासी व्यवस्था बदहाल, गंदे पानी से लोग परेशान

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के वार्ड संख्या-9 स्थित मंडी समिति क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था ठप होने से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के गेट हाउस के आसपास बरसात का पानी कई दिनों से जमा है। पानी काला पड़ चुका है और उससे उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदबू के चलते घरों के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जलभराव के कारण पानी वाले सांप के साथ अन्य जीव-जंतु रिहायशी इलाके तक पहुंच रहे हैं।

कई बार सांप लोगों के घरों और दरवाजों तक दिखाई देने से कॉलोनीवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पंचायत प्रशासन से जल निकासी और सफाई की मांग की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। सफाईकर्मियों की टीम मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन नाले की सफाई किए बिना ही लौट गई। इसके बाद दोबारा कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उमस भरे मौसम में गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका भी गहरा गई है। उन्होंने जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। इस संबंध में अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान नाले में मिट्टी भर जाने से पानी की निकासी बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए नगर पंचायत की ओर से आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही जलभराव से राहत दिलाई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।