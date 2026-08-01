Balrampur News: वार्ड में जल निकासी व्यवस्था बदहाल, गंदे पानी से लोग परेशान

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के वार्ड संख्या-9 स्थित मंडी समिति क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था ठप होने से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के गेट हाउस के आसपास बरसात का पानी कई दिनों से जमा है। पानी काला पड़ चुका है और उससे उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदबू के चलते घरों के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जलभराव के कारण पानी वाले सांप के साथ अन्य जीव-जंतु रिहायशी इलाके तक पहुंच रहे हैं।

कई बार सांप लोगों के घरों और दरवाजों तक दिखाई देने से कॉलोनीवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पंचायत प्रशासन से जल निकासी और सफाई की मांग की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। सफाईकर्मियों की टीम मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन नाले की सफाई किए बिना ही लौट गई। इसके बाद दोबारा कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उमस भरे मौसम में गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका भी गहरा गई है। उन्होंने जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। इस संबंध में अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान नाले में मिट्टी भर जाने से पानी की निकासी बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए नगर पंचायत की ओर से आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही जलभराव से राहत दिलाई जाएगी।