Balrampur News: लाखों की लागत से बना कूड़ा निस्तारण केंद्र बना शोपीस, जांच के निर्देश
Balrampur News: महराजगंज के तुलसीपुर विकासखंड स्थित लोहेपनिया ग्राम पंचायत के कूड़ा निस्तारण केंद्र का लाखों रुपये की लागत से निर्माण होने के बाद भी इसे उपयोग नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां कूड़ा नहीं पहुंचता, जिससे गंदगी और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पंचायती राज विभाग ने मुद्दे की जांच का आश्वासन दिया है।
Balrampur News: महराजगंज तराई, संवाददाता। तुलसीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लोहेपनिया में लाखों रुपये की लागत से निर्मित कूड़ा निस्तारण केंद्र उपयोग के अभाव में शोपीस बनकर रह गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के बाद से आज तक गांव का कूड़ा एक बार भी केंद्र तक नहीं पहुंचाया गया। इसके चलते गांव में जगह-जगह कचरा फैला रहता है, जिससे गंदगी और संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बाहर बनाए गए कूड़ा घर की स्थिति भी लगातार जर्जर होती जा रही है। उनका आरोप है कि केंद्र केवल कागजी खानापूर्ति और दिखावे तक सीमित है।
पंचायती राज विभाग के अनुसार बड़े कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए 4.25 लाख और छोटे केंद्र के लिए 1.25 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। बावजूद इसके स्वच्छ भारत मिशन की मंशा धरातल पर पूरी होती नहीं दिख रही है। खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार आर्य ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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