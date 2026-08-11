Balrampur News: बच्चों के विवाद में दो पक्ष भिड़े, चार के खिलाफ मुकदमा
Balrampur News: बलरामपुर के गरीबनगर उतरडीह गांव में बच्चों के बीच झगड़े के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला किया। आरोपी ने गाली-गलौज के बाद मारपीट की, जिसमें पीड़ित को चोटें आईं। पुलिस ने शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के गैंड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के गरीबनगर उतरडीह गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि बच्चों के झगड़े को लेकर एक पक्ष के लोगों ने लामबंद होकर दूसरे पक्ष के युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की। घटना में पीड़ित को चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गरीबनगर उतरडीह निवासी इरफान अली पुत्र निजामुद्दीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ अगस्त की शाम करीब पांच बजे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
आरोप है कि इसी विवाद को लेकर असरफ पुत्र चांदे, असफाक पुत्र इकबाल, रमजान अली पुत्र इकबाल और असफाक की पत्नी उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।तहरीर के मुताबिक मारपीट में इरफान अली को चोटें आईं। आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर 10 अगस्त को चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष हरीश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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