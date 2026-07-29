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Balrampur News: बच्चों के विवाद में पीटा, चार पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: हर्रैया थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। लवकुश की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 27 जुलाई की शाम, बच्चों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद चार लोग लवकुश के घर आए और हमला किया।

Balrampur News: बच्चों के विवाद में पीटा, चार पर मुकदमा

Balrampur News: बलरामपुर। हर्रैया थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर के मजरे सिकंदर बोझी में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। पीड़ित लवकुश की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही खेंदू, छोटकऊ, पारस और अलखराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार 27 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे भैंस चराने के दौरान बच्चों में कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसके बाद चारों आरोपी लवकुश के घर पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचीं चचेरी बहनें चांदी, जालपा और चाची गुड़िया भी मारपीट में घायल हो गईं।

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आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक जगदीश को सौंपी गई है।

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