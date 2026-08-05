Balrampur News: शराब के नशे में पड़ोसियों ने महिला समेत तीन को पीटा

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सेखुईखुर्द में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जब शराब के नशे में धुत पड़ोसियों ने एक परिवार के घर में घुसकर लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया। घटना में एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में ग्राम सेखुईखुर्द निवासी तिलकराम पुत्र स्वर्गीय बन्दू ने बताया कि तीन अगस्त रात करीब साढ़े आठ बजे गांव के ही विनय, घनश्याम, राधेश्याम और ननके शराब के नशे में उनके घर के पास पहुंचे और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगे।

जब उन्होंने इसका विरोध किया और गालियां देने से मना किया, तो सभी आरोपी उग्र हो गए और उनके दरवाजे पर चढ़ आए। आरोप है कि इसके बाद चारों ने लाठी-डंडों व ईंट से तिलकराम पर हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए पहुंचे उनके बेटे किन्नीलाल व पत्नी विमला देवी को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और दोनों के साथ भी मारपीट की। हमले में तिलकराम के दाहिने पैर, किन्नीलाल के सिर तथा विमला देवी के माथे पर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर विनय, घनश्याम, राधेश्याम व ननके के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को सौंपी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।