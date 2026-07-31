Balrampur News: खेत में धान की रोपाई का विरोध करने पर दो महिलाओं को पीटा

Balrampur News: उतरौला, संवाददाता। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के ग्राम किलौली में खेत में जबरन धान की रोपाई का विरोध करना दो महिलाओं को महंगा पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर चार सगे भाइयों ने महिलाओं के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंची दूसरी महिला को भी नहीं बख्शा गया। घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम किलौली निवासी कोयला पत्नी भदई ने तहरीर देकर बताया कि 30 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे गांव के ही कुन्नन, लालमन, लवकुश और राहुल, सभी पुत्र राम छबीले, कथित रूप से उसके खेत में जबरन धान की रोपाई कर रहे थे।