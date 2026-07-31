Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: खेत में धान की रोपाई का विरोध करने पर दो महिलाओं को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: उतरौला के ग्राम किलौली में धान की जबरन रोपाई का विरोध करने पर चार भाइयों ने दो महिलाओं के साथ मारपीट की। महिलाओं ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला किया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Balrampur News: खेत में धान की रोपाई का विरोध करने पर दो महिलाओं को पीटा

Balrampur News: उतरौला, संवाददाता। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के ग्राम किलौली में खेत में जबरन धान की रोपाई का विरोध करना दो महिलाओं को महंगा पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर चार सगे भाइयों ने महिलाओं के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंची दूसरी महिला को भी नहीं बख्शा गया। घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम किलौली निवासी कोयला पत्नी भदई ने तहरीर देकर बताया कि 30 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे गांव के ही कुन्नन, लालमन, लवकुश और राहुल, सभी पुत्र राम छबीले, कथित रूप से उसके खेत में जबरन धान की रोपाई कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: खेत देखने पहुंचे युवक पर हमला, चार पर एफआईआर

जब उसने इसका विरोध किया तो सभी आरोपी आक्रोशित हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर-शराबा सुनकर उसकी परिजन महिनका पत्नी भदई मौके पर पहुंचीं और विवाद शांत कराने का प्रयास किया। आरोप है कि चारों आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कुन्नन, लालमन, लवकुश व राहुल के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घायल महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। मामले की जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।