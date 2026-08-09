Balrampur News: मिट्टी पाटने के विवाद में घर में आग लगाने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा
Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर माधवडीह गांव में एक भूमि विवाद को लेकर मारपीट और आगजनी का मामला सामने आया है। पीड़ित की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर माधवडीह गांव में घर के सामने मिट्टी पाटने को लेकर हुए विवाद में मारपीट, महिला को गंभीर रूप से घायल करने और घर में आग लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस से कार्रवाई न होने के बाद न्यायालय की शरण लेने पर कोर्ट के आदेश से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचम राम के मुताबिक घटना 16 जून 2025 की है। वह अपने घर के दरवाजे पर मिट्टी पाट रहे थे। इसी दौरान गांव के मोतीराम पाल, नरायन, बारी, सालिक, रमेश, कबूतरा, मंगला, सुन्दरा और रमेश की पत्नी वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया。
बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी को पीटा
पंचम राम के अनुसार, विवाद के दौरान उनकी पत्नी शांति देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें भी लाठी-डंडों से पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपियों ने उनके घर में आग लगा दी। घटना के समय घर के अंदर छोटे बच्चे सो रहे थे। आग लगने के बाद बच्चों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पीड़ित का आरोप है कि आगजनी में घर का घरेलू सामान समेत काफी सामान जलकर राख हो गया। गंभीर रूप से घायल शांति देवी को परिजन उपचार के लिए तुलसीपुर संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उन्हें पहले बलरामपुर और फिर लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ में उपचार के बाद उनकी जान बच सकी।
थाने से एसपी तक लगाई गुहार
पंचम राम का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने तुलसीपुर थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि घटना के बाद भी विपक्षी पक्ष की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती रहीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। वहां से भी अपेक्षित कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद तुलसीपुर पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जांच प्रक्रिया
प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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