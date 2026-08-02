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Balrampur News: बिजली जाते ही गायब हो जाता है मोबाइल नेटवर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: गैसड़ी के दर्जनों गांवों के लोग मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली कटने पर मोबाइल टावर बंद हो जाते हैं, जिससे संचार सेवाएं ठप हो जाती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और टेलीकॉम कंपनियों से बैकअप सिस्टम दुरुस्त करने और नेटवर्क की समस्या का समाधान करने की मांग की है।

Balrampur News: बिजली जाते ही गायब हो जाता है मोबाइल नेटवर्क

Balrampur News: गैसड़ी, संवाददाता। डिजिटल इंडिया के दौर में विकासखंड गैसड़ी के जरवा, बालापुर, नेवलगढ़, जनकपुर समेत दर्जनों गांवों के लोग मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कटते ही मोबाइल टावर बंद हो जाते हैं, जिससे कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप हो जाती हैं। इससे संचार व्यवस्था के साथ ऑनलाइन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। बालापुर के सीएससी संचालक कमलेश यादव ने बताया कि बिजली रहने पर किसी तरह ऑनलाइन कार्य हो जाते हैं, लेकिन बिजली जाते ही नेटवर्क गायब हो जाता है। ऐसे में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड समेत अन्य सरकारी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को बिना काम कराए लौटना पड़ता है।

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असलम, जाहिद, पंकज और विजय सहित कई ग्रामीणों ने भी यही समस्या बताई। ग्रामीण नान बाबू, अखिलेश, अर्जुन, शफीक, सुकई और बब्लू का आरोप है कि बालापुर स्थित मोबाइल टावर का बैकअप सिस्टम लंबे समय से खराब है। बैटरी या जनरेटर काम न करने से बिजली कटते ही टावर बंद हो जाता है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, ऑनलाइन भुगतान, बैंकिंग, व्यापार और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित टेलीकॉम कंपनियों से बैकअप सिस्टम दुरुस्त कर निर्बाध मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने की मांग की है।

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