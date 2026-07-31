Balrampur News: गौरा त्रिकौलिया जाने वाला मार्ग कच्चा
Balrampur News: गौरा चौराहा के ग्रामीणों को कच्चा मार्ग होने से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में कीचड़ और गड्ढों के कारण यात्रा में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को समस्या बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वे अब मार्ग को पक्का कराने की मांग कर रहे हैं।
Balrampur News: गौरा चौराहा। सदर विकासखंड के गौरा त्रिकौलिया से गौरा चौराहा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कच्चा होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात में कीचड़ और गड्ढों के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीण कमलेश यादव, अवध राम, दिलीप व गिरजेश कुमार ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने मार्ग को पक्का कराने की मांग की है।
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