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Balrampur News: गौरा त्रिकौलिया जाने वाला मार्ग कच्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के गौरा त्रिकौलिया से गौरा चौराहा को जोड़ने वाला मार्ग कच्चा होने से ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में कीचड़ और गड्ढों की समस्या के कारण आवागमन में बाधा आ रही है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

Balrampur News: गौरा त्रिकौलिया जाने वाला मार्ग कच्चा

Balrampur News: बलरामपुर। सदर विकासखंड के गौरा त्रिकौलिया से गौरा चौराहा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कच्चा होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात में कीचड़ और गड्ढों के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीण कमलेश यादव, अवध राम, दिलीप व गिरजेश कुमार ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने मार्ग को पक्का कराने की मांग की है।

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