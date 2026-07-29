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Balrampur News: 10 वर्षों से बदहाल चक मार्ग को पक्का कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: गैसड़ी विकासखंड के रानियापुर गांव के ग्रामीणों ने विधायक राकेश यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कच्चे चक मार्ग को पक्का करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से यह मार्ग जर्जर है, जिससे विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द सड़क निर्माण की चेतावनी दी।

Balrampur News: 10 वर्षों से बदहाल चक मार्ग को पक्का कराने की मांग

Balrampur News: गैसड़ी, संवाददाता। विकासखंड गैसड़ी के बनगाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रानियापुर के ग्रामीणों ने गांव के एकमात्र कच्चे चक मार्ग को पक्का कराने की मांग को लेकर विधायक राकेश यादव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी मार्ग से जुड़ा यह चक मार्ग पिछले करीब 10 वर्षों से बदहाल स्थिति में है, जिससे आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण नानक चंद पुत्र रामचरन द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि बरसात के मौसम में रास्ते पर इतना कीचड़ हो जाता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। साइकिल तक निकालना संभव नहीं रहता, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों व मरीजों को सबसे अधिक दिक्कतें उठानी पड़ती है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दस वर्षों से इस मार्ग पर मिट्टी तक नहीं डाली गई है। उन्होंने विधायक से जनहित में मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है। ज्ञापन में नानक चंद के साथ राकेश, रवि प्रताप, राजेश, चैतू राम पांडेय, सुरजीत यादव, दिलीप विश्वकर्मा समेत कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर विवश होंगे।

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